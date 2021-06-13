BURDUR BİTKİN BULUNAN GRİ BALIKÇIL, KORUMAYA ALINDI
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BURDUR BİTKİN BULUNAN GRİ BALIKÇIL, KORUMAYA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da bitkin halde bulunup korumaya alınan gri balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

BURDUR'da bitkin halde bulunup korumaya alınan gri balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. Şeker İşçi Evleri Mahallesi'nde oturan Ali Örnek, dün tarlada yaralı bir kuş gördü.

Kuşu yakalayamayan Örnek, polisten yardım istedi. Bölgede görev yapan Yunus timleri, kuşu yakalayıp su içirdi. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bildiren ekipler, Burdur Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nden de yardım istedi. Adrese gelen görevliler, yaralı kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne götürerek yetkililere teslim etti. Korumaya alınan kuşun tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacağı belirtildi.

BURDUR BİTKİN BULUNAN GRİ BALIKÇIL, KORUMAYA ALINDI
BURDUR BİTKİN BULUNAN GRİ BALIKÇIL, KORUMAYA ALINDI
BURDUR BİTKİN BULUNAN GRİ BALIKÇIL, KORUMAYA ALINDI
BURDUR BİTKİN BULUNAN GRİ BALIKÇIL, KORUMAYA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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