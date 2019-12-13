Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:46

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ercengiz, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar" ve Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", "yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Misafir flamingo", "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Ercengiz, yaptığı açıklamada, oylamanın yurttan ve dünyadan çekilmiş etkileyici fotoğraf karelerinden oluştuğunu belirtti.

Haber kategorisinde oyladığı "Gazze'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafından çok etkilendiğini vurgulayan Ercengiz, fotoğrafın bombalara ve savaşlara rağmen hayatın her koşulda devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Yılların tecrübesi, birikimi ve kadrosuyla Anadolu Ajansının hem yurttan hem de dünyadan haberleri kamuoyuna ulaştırdığına değinen Ercengiz, "AA gelişmelerden haberdar olmamızı sağlıyor. Emeklerinden dolayı AA'nın tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA