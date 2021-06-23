Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik oldu
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Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik oldu

Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik oldu
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Barosu Genel Kurul seçiminde Baro Başkanı Ramazan Gedik güven tazeledi.

Burdur Barosu Genel Kurul seçiminde Baro Başkanı Ramazan Gedik güven tazeledi.

Avukat Gedik ve Avukat Atila Yeşilgöz'ün başkanlık için yarıştığı Genel Kurulda seçim yapıldı.

Genel Kurulda 172 oy alan Gedik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarının Merkez İlçe Seçim Kurulu kararıyla kesinleştiği bildirildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan ve Adalet Komisyon ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hacı Süleyman Arslan Baro Başkanlığına seçilen Gedik'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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