Burcu Tatlıses kimdir? Burcu Tatlıses kaç yaşında, nereli?

Müzik severlerin beğeniyle takip ettiği Tatlıses, yeni şarkılarının özellikle dijital platformlarda ilgi görmesinden mutlu olduğunu söyledi. Burcu Tatlıses kimdir? Burcu Tatlıses kaç yaşında, nereli? Burcu Tatlıses İbrahim Tatlıses'in akrabası mı?

Kadın şarkılarının yazarı olarak tanınan Burcu Tatlıses; Bir İstabul masalı, Öyle bir geçer zaman ki, ve Zerda gibi dizilerin yanı sıra, Funda Arar,Zuhal Olcay, Ziynet Sali, Mustafa Ceceli, Mabel Matiz gibi yorumculara yaptığı şarkılarla da konuşulan Burcu Tatlıses kimdir? Burcu Tatlıses kaç yaşında, nereli?

BURCU TATLISES KİMDİR?

Burcu Tatlıses; Türk müzisyen, söz yazarı, besteci, şarkıcı. Selanik kökenli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Burcu Tatlıses, profesyonel müzik yaşamına 2002 yılında söz yazarı olarak başladı. 6 Haziran 1978 (43 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

BURCU TATLISES İBRAHİM TATLISES'İN AKRABASI MI?

Yasemin Şefik'in "İbrahim Tatlıses ile akrabalık var mı?" sorusu üzerine Burcu Tatlıses; "İbrahim bey sesini seviyorum. Ama alınmasın benim soyadım gerçekten Tatlıses, onun soyadı aslında İbrahim Tatlı...bu durumda gerçek Tatlıses benim ailem oluyor..." esprili anlatımıyla yanıtladı.