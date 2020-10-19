Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı

Sinan Akçıl'ın Burcu kıratlı'yı Azeri bir kadınla aldattığı hatta yasak aşkının hamile olduğu ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Sinan Akçıl ise Instagram hesabından paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

Geçtiğimiz sene dünya evine giren ve 9 ay sonra tek celsede boşanan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerine evlenmeden devam eden ikili, ikinci kez yollarını ayırdı. Sinan Akçıl'ın Azeri psikolog Nez'e aşık olduğu hatta kadının hamile olduğu iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

"BURCU SEVDİĞİM TEK KADINDIR"

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı, Burcu Kıratlı ile ayrıldıklarını söyleyerek hakkındaki iddialara şöyle cevap verdi: "Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15, 20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'Sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımız kullanılmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim."