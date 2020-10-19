Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı

19.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:42

Sinan Akçıl'ın Burcu kıratlı'yı Azeri bir kadınla aldattığı hatta yasak aşkının hamile olduğu ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Sinan Akçıl ise Instagram hesabından paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

Geçtiğimiz sene dünya evine giren ve 9 ay sonra tek celsede boşanan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerine evlenmeden devam eden ikili, ikinci kez yollarını ayırdı. Sinan Akçıl'ın Azeri psikolog Nez'e aşık olduğu hatta kadının hamile olduğu iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

"BURCU SEVDİĞİM TEK KADINDIR"

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı, Burcu Kıratlı ile ayrıldıklarını söyleyerek hakkındaki iddialara şöyle cevap verdi: "Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15, 20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'Sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımız kullanılmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim."

Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı
Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı

İlgili Haberler

Aralarına kara kedi giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine ayrıldı
Aralarına kara kedi giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine ayrıldı
Sinan Akçıl: Bülent Ersoy gibi oldum
Sinan Akçıl: Bülent Ersoy gibi oldum
Sinan Akçıl'dan şaşırtan Bülent Ersoy benzetmesi
Sinan Akçıl'dan şaşırtan Bülent Ersoy benzetmesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Sergey Lavrov Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Halil Sezai Sadri Alışık Yavuz Bingöl
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kıbrıs Ermeni Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 11:42:14. #1.15#
title