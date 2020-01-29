Burcu Kıratlı dolandırıcıya yarım milyon kaptırdı!
İSMİ MİNE ÖZKANÜnlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı Burcu Kıratlı oldu.
İSMİ MİNE ÖZKAN
Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı Burcu Kıratlı oldu. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Güzel oyuncu, Özkan'a yaklaşık yarım milyon TL kaptırdığını belirtti.
Burcu Kıratlı, Mine Özkan'ın tuzağına düştü!
KURBAN ARTIYOR
Ponzi'ye 1.3 milyon dolar kaptıran basketbolcu Semih Erden de geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurmuştu. Mine Özkan'ın "Aylık kar faizi vereceğim" diyerek para aldığı magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismin de ileriki günlerde dava açması bekleniyor.