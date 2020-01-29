Burcu Kıratlı dolandırıcıya yarım milyon kaptırdı!
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Burcu Kıratlı dolandırıcıya yarım milyon kaptırdı!

İSMİ MİNE ÖZKANÜnlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı Burcu Kıratlı oldu.

29.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:46
Burcu Kıratlı dolandırıcıya yarım milyon kaptırdı!

İSMİ MİNE ÖZKAN

Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı oldu. Günaydın'dan 'ın haberine göre; Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Güzel oyuncu, Özkan'a yaklaşık yarım milyon TL kaptırdığını belirtti.

Burcu Kıratlı, Mine Özkan'ın tuzağına düştü!

KURBAN ARTIYOR

Ponzi'ye 1.3 milyon dolar kaptıran basketbolcu Semih Erden de geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurmuştu. Mine Özkan'ın "Aylık kar faizi vereceğim" diyerek para aldığı magazin, ve iş dünyasındaki birçok ismin de ileriki günlerde dava açması bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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