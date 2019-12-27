Burcu Güneş'ten sevenlerine yılbaşı hediyesi
Türk pop müziğinin güçlü ismi Burcu Güneş'in "Kıyasıya" adlı yeni single çalışması yayınlandı
27.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:41
2020'ye sayılı günler kala, yılın son bombası Burcu Güneş'ten geldi. "Kıyasıya" adını verdiği yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan ünlü sanatçı sevenlerine yeni yıl hediyesi verdi. 22 yıllık müzik hayatına 8 albüm ve 9 single sığdıran Güneş, kariyerinde ilk defa İranlı müzisyenlerle iş birliği yaptı.
Kaynak: Snob Magazin
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