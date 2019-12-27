Burcu Güneş'ten sevenlerine yılbaşı hediyesi
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Burcu Güneş'ten sevenlerine yılbaşı hediyesi

Türk pop müziğinin güçlü ismi Burcu Güneş'in "Kıyasıya" adlı yeni single çalışması yayınlandı

27.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:41
Burcu Güneş'ten sevenlerine yılbaşı hediyesi

2020'ye sayılı günler kala, yılın son bombası 'ten geldi. "Kıyasıya" adını verdiği yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan ünlü sanatçı sevenlerine yeni yıl hediyesi verdi. 22 yıllık müzik hayatına 8 albüm ve 9 single sığdıran Güneş, kariyerinde ilk defa İranlı müzisyenlerle iş birliği yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

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