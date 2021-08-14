Burcu Esmersoy'un elindeki gizemli hediye gözlerden kaçmadı
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Burcu Esmersoy'un elindeki gizemli hediye gözlerden kaçmadı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, İstanbul'da objektiflere yansıdı. Esmersoy'un elindeki mor çiçekli hediye kutusu gözlerden kaçmazken, hediyenin kimden geldiği bilinmiyor.

Sunucu Burcu Esmersoy, İstanbul'daki bir alışveriş merkezlerinde arkadaşlarıyla otururken objektiflere yansıdı. Daha sonra ayağa kalkan Esmersoy'un elindeki hediye kutusu da gözlerden kaçmadı.

UZUN SÜRE SOHBET ETTİ

Milliyet'te yer alan habere göre arkadaşlarıyla uzun süre sohbet edip vakit geçiren Burcu Esmersoy'un doğal güzelliği ve şıklığı göz kamaştırdı.

KUTUNUN ŞIKLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Magazin gündeminde her daim yer alan 44 yaşındaki sunucunun elinde bulunan şık hediye kutusunun kimden geldiği bilinmiyor.

Burcu Esmersoy'un elindeki gizemli hediye gözlerden kaçmadı
Burcu Esmersoy'un elindeki gizemli hediye gözlerden kaçmadı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
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Burcu Esmersoy'un elindeki gizemli hediye gözlerden kaçmadı - Haberler Magazin
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