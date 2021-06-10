Burcu Esmersoy: Kuyumu kazanlar kaybetti

Esmersoy, "Arkadan iş çevirme, kuyu kazma müsabakaları çok oldu.

Esmersoy, "Arkadan iş çevirme, kuyu kazma müsabakaları çok oldu. Fakat duruşumun ve çalışma azmimin ön planda olması sebebiyle hep bir noktada çabaları sonuçsuz kaldı ve savuşturuldu. Kariyerimde şu anda olunabilecek en iyi noktadayım" dedi.

İşte Esmersoy'un açıklamaları:

"Çocukken orman mühendisi olma hayalim vardı.

Ayda bir tam günümü yüz, vücut ve saç bakımına ayırıyorum, kendimi ödüllendiriyorum.

Yaz insanıyım. Enerjisini ve ışığını güneşten alanlardanım.

"YAZ HIZLI GEÇECEK

Burcu Esmersoy, tatil rotasını da açıkladı. Önce Bodrum'da geçtiğimiz yıl 2 milyon TL'ye aldığı evde tatil yapacak. Ardından da Çeşme ve Yunanistan'a gidecek. Esmersoy'un planı yazı dolu dolu ve olduğunca hızlı geçirmek...

Kaynak: Hürriyet