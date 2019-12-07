Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ı takip ederken anne Nuray Suyabatmaz'ı sildi

07.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:16

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yurt dışında nikah masasına oturduğu iş adamı Berk Suyabatmaz ile 15 ay evli kaldıktan sonra Eylül ayında tek celsede boşandı. Suyabatmaz, boşandıktan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlarken eski eşiyle de dost kaldı. Burcu Esmersoy, Instagram hesabından Suyabatmaz'ı takip ederken eski kayınvalidesini takipten çıkardı.

ESKİ KAYINVALİDESİNİ SİLDİ

Suyabatmaz'la Eylül'de boşanan Esmersoy, şimdilerde Berrak Tüzünataç ile Miami'de aşk tazelerken Instagram hesabından eleme yaptı. Esmersoy, Instagram hesabından nedeni bilinmeyen bir şekilde eski kayınvalidesi Nuray Suyabatmaz'ı takipten çıkardı. Esmersoy'un eski eşini takip ederken Nuray Suyabatmaz'ı takipten çıkarması akıllara "Evlilik kayınvalide yüzünden mi bitti?" sorusunu getirdi.

Nuray Suyabatmaz ve Berk Suyabatmaz

BERRAK'LA AŞK TATİLİ YAPIYOR

Öte yandan boşandıktan kısa bir süre sonra Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başladı. Çift, şimdilerde Miami'de tatil yapıyor. Tüzünataç ile Art Basel sergisini gezen iş adamı, Tüzünataç'la ayaklarının fotoğrafını paylaştı.