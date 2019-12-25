Burcu Esmersoy doğal güzelliğiyle objektiflere yansıdı
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Burcu Esmersoy doğal güzelliğiyle objektiflere yansıdı

Ekranların sempatik sunucusu Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

25.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:41
Burcu Esmersoy doğal güzelliğiyle objektiflere yansıdı

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda görüntülenen Esmersoy'un makyajsız ve doğal hali gözlerden kaçmadı. Her zaman ki neşeli ve sempatik tavırları ile muhabirlerle şakalaşan güzel sunucu daha sonra başta olmak üzere dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı.



Kaynak: Snob Magazin

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