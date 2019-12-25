Burcu Esmersoy doğal güzelliğiyle objektiflere yansıdı

25.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:41

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda görüntülenen Esmersoy'un makyajsız ve doğal hali gözlerden kaçmadı. Her zaman ki neşeli ve sempatik tavırları ile muhabirlerle şakalaşan güzel sunucu daha sonra Beymen başta olmak üzere dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı.