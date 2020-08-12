Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy, Bodrum'da yeni ev satın adlı. Esmersoy, 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldığı öğrenildi.

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında hayat bulan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum Residences, bu yaz izole ve güvenli bir tatil geçirmek isteyen ünlü simaların da gözde adresi oldu. Burcu Esmersoy da, & ;Caresse The Residences-Bodrum'da yeni ev satın adlı. 1+1 dairelerden satın alan Esmersoy'a yapılan indirim dudak uçuklattı. Ünlü sunucu, 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldığı öğrenildi.& ;





Kaynak: Snob Magazin