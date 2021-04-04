Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'ndan "Camdaki Kız" pozları
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Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'ndan "Camdaki Kız" pozları

Hürriyet - Haberler | Magazin
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'ndan 'Camdaki Kız' pozları

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'da Burcu Biricik, dünyalar güzeli, saf Nalan karakterini, Feyyaz Şerifoğlu ise Koroğlu şirketlerinin veliahdı Sedat rolünü üstleniyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'da Burcu Biricik, dünyalar güzeli, saf Nalan karakterini, Feyyaz Şerifoğlu ise Koroğlu şirketlerinin veliahdı Sedat rolünü üstleniyor.

MASALLARDAKİ AŞKI YAŞAYACAKLAR MI?

Nalan (Burcu Biricik), iyi huylu, naif, çok güzel bir genç kadındır. Sedat'ın (Feyyaz Şerifoğlu) ailesinin sahibi olduğu Koroğlu şirketinde mimarlık yapmaktadır. Babası tarafından zorla evlendirilmek istenen Sedat ve bu durumdan haberi olmayan Nalan'ın yolları kesişir ve ikili birdenbire kendilerini evlilik arifesinde bulur… Peki, Sedat, Nalan'ın hayallerindeki "kurtarıcı prens" midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız, 8 Nisan Perşembe akşamı ilk bölümüyle Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet

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