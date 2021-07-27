Burcu Biricik ve Emre Yetin'in Çeşme tatili devam ediyor

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'da canlandırdığı 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile birlikte Çeşme'de tatiline devam ediyor. Ünlü çift, önceki gün baş başa yüzerken görüntülendi.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Başrolünde oynadığı 'Camdaki Kız' dizisinin sezon finali yapmasıyla eşi Emre Yetkin ile birlikte tatile çıkan Burcu Biricik, Çeşme'de görüntülendi.

Önceki gün The Beach Of Momo'da ilk olarak yemek yiyen güzel oyuncu, sonra sonda kız arkadaşı ile denize girdi.

Bir saat sonra reklamcı eşi ile tekrar denize giren 32 yaşındaki Biricik, ilk olarak Emre Yetkin'i sarılıp öptü.

Mutlu bir evlilikleri olan ve güzel havanın tadını çıkaran ikili, kendilerini serin sulara bırakarak birlikte yüzdüler.

Kırmızı bikinisiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Biricik, daha sonra localarına geçerek gözlerden kayboldu.

Öte yandan Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, birkaç gün önce Bodrum'da objektiflere yansımıştı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, doğal haliyle dikkat çekmişti.

Kaynak: Snob Magazin