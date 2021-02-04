Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin nerede?

İki kız arkadaşıyla misafirliğe geldiğini belirten Biricik, eşi Emre Yetkin'i soran gazetecilere "Emre yok. Kız kıza çıktık" açıklamasında bulundu.

'ŞARTLARA ALIŞMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Pandemi sürecinin kendisini zorladığını ifade eden Biricik, "Çok şükür her şey yolunda. Şartlara alışmaya çalışıyoruz" dedi.





Kaynak: Snob Magazin