Burcu Binici: Çığlık atıp dışarı çıktım

04.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:45

Şu günlerde yeni projesi için ezber çalıştığını söyleyen oyuncu, ilginç bir açıklama yaptı: "Tam 36 saattir evde ezber çalışıyorum, resmen yemek yemeği unutmuşum. Kendime 'Ne yapıyorsun sen' diye sorup bir de çığlık attım. Sonra da dışarı çıktım."



