Burcu Binici: Çığlık atıp dışarı çıktım
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Burcu Binici: Çığlık atıp dışarı çıktım

Şu günlerde yeni projesi için ezber çalıştığını söyleyen oyuncu, ilginç bir açıklama yaptı: "Tam 36 saattir evde ezber çalışıyorum, resmen yemek yemeği unutmuşum. Kendime 'Ne yapıyorsun sen' diye sorup bir de çığlık attım. Sonra da dışarı çıktım."

04.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:45
Burcu Binici: Çığlık atıp dışarı çıktım

Şu günlerde yeni projesi için ezber çalıştığını söyleyen oyuncu, ilginç bir açıklama yaptı: "Tam 36 saattir evde ezber çalışıyorum, resmen yemek yemeği unutmuşum. Kendime 'Ne yapıyorsun sen' diye sorup bir de çığlık attım. Sonra da dışarı çıktım."


Kaynak: Hürriyet

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