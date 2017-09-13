Burcu Başoğlu'nun Eşi Konuştu: Teknedeki Kadın Karımın Ta Kendisi

Murat Başoğlu'nun Bodrum'da teknede birlikte olduğu kadının yeğeni Burcu Başoğlu olduğu iddia edilmişti. İkili, bu durumu verdikleri ifade de reddetse de Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı, "Teknedeki kadın karım." diye ifade verdi.

İKİLİ İDDİALARI REDDETTİ

Hakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde "Kadının adı Olga'ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik" demişti. Yeğeni de, kadının kendisi olduğunu reddetmişti.

"GÖRÜNTÜLERE BAKAR BAKMAZ TEKNEDEKİ KADININ, KARIM OLDUĞUNU ANLADIM"

Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı dün savcıya gidip şu ifadeyi verdi: "Görüntülere bakar bakmaz teknedeki kadının karım olduğunu anladım. Yıkıldım. O kadın, Olga falan değil. Burcu'nun ta kendisi! Ahlaksız ve reziller."

HAYATSIZLIKTAN HAPİS CEZASI

Murat başoğlu ile ilişki yaşadığı öz yeğeni Burcu Başoğlu'na 'Hayasızlık'tan dava açıldı. 'Alenen cinsel ilişkiye girmek' ve 'teşhircilik'ten yargılanacak ikilinin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.