Burçlar ve tarihleri! Hangi burç hangi tarihte başlar?

Burçlar ve tarihleri aynı zamanda burç uyumu, günlük burç yorumları ve astrolojik analizler açısından da büyük önem taşır. Bu nedenle birçok kişi doğum tarihine göre hangi burç olduğunu öğrenmek ve burcunun özelliklerini keşfetmek ister. Peki, burçlar hangi tarih aralıklarını kapsar? İşte detaylı olarak 12 burç ve tarihleri…

GÜNEŞ BURCU NEDİR?

Astrolojide en çok bilinen burç türü olan Güneş burcu, doğum tarihine göre hesaplanır.

BURÇLAR VE TARİHLERİ

Koç Burcu: 21 Mart – 20 Nisan Boğa Burcu: 21 Nisan – 21 Mayıs İkizler Burcu: 22 Mayıs – 21 Haziran Yengeç Burcu: 22 Haziran – 22 Temmuz Aslan Burcu: 23 Temmuz – 23 Ağustos Başak Burcu: 24 Ağustos – 23 Eylül Terazi Burcu: 24 Eylül – 23 Ekim Akrep Burcu: 24 Ekim – 22 Kasım Yay Burcu: 23 Kasım – 21 Aralık Oğlak Burcu: 22 Aralık – 20 Ocak Kova Burcu: 21 Ocak – 19 Şubat Balık Burcu: 20 Şubat – 20 Mart

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AY BURCU NEDİR?

Ay burcu, doğduğunuz andaki Ay'ın bulunduğu burçtur ve duygusal yapınızı, iç dünyanızı temsil eder. Hesaplama için doğum tarihi, saati ve yeri gereklidir.