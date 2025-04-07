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Burçlar ve tarihleri! Hangi burç hangi tarihte başlar?

Burçlar ve tarihleri! Hangi burç hangi tarihte başlar?
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"Burçlar ve tarihleri nedir?" sorusu, astrolojiyle ilgilenenlerin en sık araştırdığı konulardan biridir. Doğum tarihine göre belirlenen burçlar, kişinin karakter özelliklerinden ilişkilerine kadar birçok alanda etkili olduğu düşünülen astrolojik sınıflamalardır. Burçlar ve tarihleri, kişisel horoskopların ve doğum haritalarının temelini oluşturur.

Burçlar ve tarihleri aynı zamanda burç uyumu, günlük burç yorumları ve astrolojik analizler açısından da büyük önem taşır. Bu nedenle birçok kişi doğum tarihine göre hangi burç olduğunu öğrenmek ve burcunun özelliklerini keşfetmek ister. Peki, burçlar hangi tarih aralıklarını kapsar? İşte detaylı olarak 12 burç ve tarihleri…

GÜNEŞ BURCU NEDİR?

Astrolojide en çok bilinen burç türü olan Güneş burcu, doğum tarihine göre hesaplanır.

BURÇLAR VE TARİHLERİ

  1. Koç Burcu: 21 Mart – 20 Nisan
  2. Boğa Burcu: 21 Nisan – 21 Mayıs
  3. İkizler Burcu: 22 Mayıs – 21 Haziran
  4. Yengeç Burcu: 22 Haziran – 22 Temmuz
  5. Aslan Burcu: 23 Temmuz – 23 Ağustos
  6. Başak Burcu: 24 Ağustos – 23 Eylül
  7. Terazi Burcu: 24 Eylül – 23 Ekim
  8. Akrep Burcu: 24 Ekim – 22 Kasım
  9. Yay Burcu: 23 Kasım – 21 Aralık
  10. Oğlak Burcu: 22 Aralık – 20 Ocak
  11. Kova Burcu: 21 Ocak – 19 Şubat
  12. Balık Burcu: 20 Şubat – 20 Mart
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AY BURCU NEDİR?

Ay burcu, doğduğunuz andaki Ay'ın bulunduğu burçtur ve duygusal yapınızı, iç dünyanızı temsil eder. Hesaplama için doğum tarihi, saati ve yeri gereklidir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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