Burçin Terzioğlu'ndan kürk açıklaması
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Burçin Terzioğlu'ndan kürk açıklaması

05.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:36
Burçin Terzioğlu'ndan kürk açıklaması

Bu isimler arasında yer alan Burçin Terzioğlu da Ersoy'a "En az 50 hayvanın katledildiğini bilip de giymeye devam ediyorsanız, ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün" demişti.

Bu isimler arasında yer alan Burçin Terzioğlu da Ersoy'a "En az 50 hayvanın katledildiğini bilip de giymeye devam ediyorsanız, ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün" demişti. Bunun üzerine Burçin Terzioğlu'nun çekimlerde giydiği bir etek ve yeleğin gerçek kürk olduğu iddia edildi.

O KÜRK GERÇEK DEĞİL

İddiaları yalanlayan oyuncunun basın danışmanı, şöyle açıklama yaptı: "Etek yıllar önce dergi çekiminden ve söylendiği gibi deve kuşu tüyü filan değil. Diğeri ise bir dizi sahnesinden ama o da gerçek kürk değil. Her çekimde özellikle sorduğumuz, dikkat ettiğimiz bir konu bu. Burçin gerçek kürk giymez, bu konuda çok hassastır."

Kaynak: Hürriyet

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