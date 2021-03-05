Buray - Yüreksiz Tilki sözleri! Buray 'Yüreksiz Tilki ' şarkı sözleri nelerdir?
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Buray - Yüreksiz Tilki sözleri! Buray 'Yüreksiz Tilki ' şarkı sözleri nelerdir?

05.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:36
Buray - Yüreksiz Tilki sözleri! Buray 'Yüreksiz Tilki ' şarkı sözleri nelerdir?

Buray - Yüreksiz Tilki şarkısı çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Buray - Yüreksiz Tilki şarkı sözleri nelerdir? Buray - Yüreksiz Tilki şarkısı sözleri nelerdir?

Buray - Yüreksiz Tilki şarkısı sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BURAY - YÜREKSİZ TİLKİ SÖZLERİ

Söyle bana ne zamandır

Yoksun nerelere daldın

Kaçtın, bir yüreksiz tilki gibi; sessiz, hain

Yazdın, çalakalem aşkı

Kopardın, duvarıma astın

Kalsın, geceleri bakıp bakıp, seni anarım

Candan değil

Camdanmış aşk

Kırıldıkça içimde

Saplanır kanar

Titrer elim

Durur zaman

Dokunduğun her yerde

Kaldı hasarlar

Ne olur git git

Git bırak beni, uçurumdan it

İt bırak beni, yeter artık bit

Mümkün değil nefes almak senle başlar her şeyim

Ne olur git git

Git bırak beni, uçurumdan it

İt bitir beni, bir solukta bit

Mümkün değil nefes almak, senle başlar her şeyim

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Buray - Yüreksiz Tilkişarkısı geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye yaklaşan şarkı 35 binden fazla beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz: Gözde Ançel

Müzik: Buray, Gözde Ançel

Düzenleme: Buray

Mix: Emre Yazgın

Mastering: Çağlar Türkmen

Yönetmen: Mali Ergin

Styling: Lu Style Consulting

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