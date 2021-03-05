Buray - Yüreksiz Tilki sözleri! Buray 'Yüreksiz Tilki ' şarkı sözleri nelerdir?
Buray - Yüreksiz Tilki şarkısı çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Buray - Yüreksiz Tilki şarkı sözleri nelerdir? Buray - Yüreksiz Tilki şarkısı sözleri nelerdir?
Buray - Yüreksiz Tilki şarkısı sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
BURAY - YÜREKSİZ TİLKİ SÖZLERİ
Söyle bana ne zamandır
Yoksun nerelere daldın
Kaçtın, bir yüreksiz tilki gibi; sessiz, hain
Yazdın, çalakalem aşkı
Kopardın, duvarıma astın
Kalsın, geceleri bakıp bakıp, seni anarım
Candan değil
Camdanmış aşk
Kırıldıkça içimde
Saplanır kanar
Titrer elim
Durur zaman
Dokunduğun her yerde
Kaldı hasarlar
Ne olur git git
Git bırak beni, uçurumdan it
İt bırak beni, yeter artık bit
Mümkün değil nefes almak senle başlar her şeyim
Ne olur git git
Git bırak beni, uçurumdan it
İt bitir beni, bir solukta bit
Mümkün değil nefes almak, senle başlar her şeyim
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Buray - Yüreksiz Tilkişarkısı geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye yaklaşan şarkı 35 binden fazla beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz: Gözde Ançel
Müzik: Buray, Gözde Ançel
Düzenleme: Buray
Mix: Emre Yazgın
Mastering: Çağlar Türkmen
Yönetmen: Mali Ergin
Styling: Lu Style Consulting