Burak Sergen kimdir? Burak Sergen kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede?
Oyuncu Burak Sergen son günlerde hastalığı ile gündeme geldi. Hastaneye kaldırılan Burak Sergen'e ne olduğu merak ediliyor. Peki, Burak Sergen kimdir? Burak Sergen kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede? Burak Sergen ve son durumu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Oyuncu Burak Sergen son günlerde hastalığı ile gündeme geldi. Hastaneye kaldırılan Burak Sergen'e ne olduğu merak ediliyor. Peki, Burak Sergen kimdir? Burak Sergen kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede? Burak Sergen ve son durumu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Türk oyuncudur.
Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
Burak Sergen birçok oyunda, dizide ve filmde rol almıştır. İşte rol aldığı projeler;
Rol aldığı televizyon filmleri
- Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul
- Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan
- Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur
- Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi
- Bamsı Beyrek - 2007 - Salur
- Boğaçhan - 2007
- Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007
- Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur
- Beybaba/ Koltuk - 2003
Rol aldığı bazı diziler
- Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun
- Halka - 2019 - İlhan Tepeli
- Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi
- Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu
- Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak
- Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu
- Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa
- Zoraki Başkan - 2009 - Reis
- Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım
- Dicle - 2007 - Seyit
- Erkek Tarafı - 2005 - Kamil
- Köpek - 2005 - Müdür Abbas
- Tam Pansiyon - 2004 - Osman
- Zerda - 2002 - Mahmut Ağa
- Bulut Bey - 2002 - Kudret
- Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü
- Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur
Rol aldığı bazı oyunlar
- Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım- 2017
- Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015
- Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013
- Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011
- Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
- Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001
- Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
- III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
- Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
- Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
BURAK SERGEN KAÇ YAŞINDA?
Burak Sergen 1961 doğumlu olup 60 yaşındadır.
BURAK SERGEN NEDEN HASTANEDE?
Burak Sergen akciğer enfeksiyonun nedeni ile geçen günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Covid-19 hastalığına yakalandığı şüphesiyle yapılan test sonucu negatif çıktı. Fakat şu an yaşadığı solunum sıkıntısı ve akciğer enfeksiyonundan dolayı yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor.