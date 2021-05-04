Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen'in son durumu!

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncu Burak Sergen'in son durumunu hurriyet.com.tr'ye anlattı: Burak entübeden ayrıldı ama yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen, geçtiğimiz ay evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakıma kaldırılan oyuncu, sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından entübe edilmişti.

BURAK SERGEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Babasının hastaneye kaldırılmasının ardından kendisi de koronaya yakalanan ve hafif bir şekilde atlatan 11 yaşındaki Cansın Sergen, Instagram hesabından Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Babasının iyi olduğunu söyleyen Cansın, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

NİŞANLISININ PAYLAŞIMI DUYGULANDIRMIŞTI

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki ben'in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum" diyerek yürek burkmuştu.