Burak Sergen'in 18 yıl sonra yeniden hayat verdi

02.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:11

Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği, bedeni göçse de sözcükleri miras Neyzen Tevfik'in babadan yadigar sürgün yaşamını anlatan oyunun gala gecesine; Ege Aydan, Zafer Kayaoktay, Umut Karadağ, Turgay Tanülkü ve Funda İlhan gibi birçok ünlü isim katıldı. Nişanlısı Nihan Ünsal, gala gecesinde Burak Sergen'i yalnız bırakmadı.

"Neyzen olmak kolay mı?" diyen Burak Sergen, oyun öncesi çok heyecanlı olduğunu belirterek "Neyzen Tevfik'e ve Tuncer Cücenoğlu'na layık olmaya çalışacağız. Çünkü ikisi de öbür taraftan bizi seyrediyor olacak" diyerek şöyle devam etti: "Çok güzel bir oyun çıktı, sevgili Işıl Kasapoğlu yönetti. Filiz Çetin prodüktörlüğünü yaptı. Cidden büyük bir taşlama ustası ve büyük bir neyzenin hem Mevlevi hem Bektaşi kültürüyle büyüyen Neyzen Tevfik'e layık olmaya çalışıyoruz."

18 yıl önce de oynadığı gibi "Neyzen'i oynamak benim için çok özel" diyen Burak Sergen, "Neyzen Tevfik'i tanımak lazım. Çünkü Neyzen Tevfik; Türk şiirinin, Türk müziğinin, Türk edebiyatının, Türk taşlama ustalarının en büyüğü. Yani böyle marjinal bir insanı hep arıyoruz. Acaba bize uygun, ruhumuza uygun marjinalliğimize uygun kim var diye işte yanı başımızda duruyor Neyzen Tevfik. Onun için yeni neslin özellikle üniversite öğrencilerinin Neyzen Tevfik'i kesinlikle tanımaları gerekiyor. Yani onun ideolojisini onun hayata bakış açısını tanımaları lazım. Çünkü 'hiçlik' felsefesini ilk çıkartan ilk tohumlarını atan bir büyüğümüz onun için herkesin onu tanıması gerekiyor onun için oynuyoruz" dedi.

Muhalifliğin ağır suç olduğu dönemde doğuştan bir muhalif olan şairin Bodrum'da gözlerini babasının sürgün yaşamına açışı, ney ile tanıştığı ve ney ile deva bulduğu çocukluk yılları, baskı ve zulümlere karşı sesini yükselttiği gençlik yılları ve dönemin tanınmış şair ve yazarlarıyla geçirdiği sürgün yılları, Sergen'in çarpıcı performansıyla anlatılıyor.

Kaynak: Bültenler