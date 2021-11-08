Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den boşanma açıklaması - Haberler Magazin
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den boşanma açıklaması

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den boşanma açıklaması

Bir internet sitesi, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in boşanacağını öne sürmüştü. Özçivit ve Evcen'den boşanma iddialarına yanıt geldi. İşte detaylar...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 2017 yılında Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenmişti.

Ünlü çift, 2019 yılında Karan adını verdikleri çocuklarını kucağına almıştı.

Bir internet sitei Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in boşanacağını öne sürdü.

Ünlü çift, boşanma iddiasını yalanladı.

Eşi ve oğluyla fotoğrafını paylaşan Evcen, "Kalbimin iki yarısıyla güne başladım. Sizi seviyorum" yorumunu yaptı. Özçivit'in de aynı paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den boşanma açıklaması

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den boşanma açıklaması

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den boşanma açıklaması

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den boşanma açıklaması

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