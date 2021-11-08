Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den boşanma açıklaması

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 2017 yılında Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenmişti.

Ünlü çift, 2019 yılında Karan adını verdikleri çocuklarını kucağına almıştı.

Bir internet sitei Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in boşanacağını öne sürdü.

Ünlü çift, boşanma iddiasını yalanladı.

Eşi ve oğluyla fotoğrafını paylaşan Evcen, "Kalbimin iki yarısıyla güne başladım. Sizi seviyorum" yorumunu yaptı. Özçivit'in de aynı paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.