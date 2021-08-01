Burak Hakkı: Oğluma bir şey bırakmak istedim
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Burak Hakkı: Oğluma bir şey bırakmak istedim

Burak Hakkı: Oğluma bir şey bırakmak istedim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu şimdiki gençlerin şöhreti kolay yakaladığını dile getirdi ve ekledi: "Şu anki gençlere bakıyorum, çok çabuk şöhret yakalıyorlar.

Ünlü oyuncu şimdiki gençlerin şöhreti kolay yakaladığını dile getirdi ve ekledi: "Şu anki gençlere bakıyorum, çok çabuk şöhret yakalıyorlar. Bir süre sonra bunun geri dönüşümü olacak. Çıkışı ne kadar iyi hazmederseniz, inişi de o kadar iyi hazmedersiniz. Sonuçta 10 sene sonra hiç başrol oynayamayacaksınız, belki kimse de tanımayabilir sizi. Bunların hepsini düşünmek ve hazmetmek lazım."

OYUNCULUKTA DİSİPLİN ŞART

Sporcu geçmişinden dolayı disiplin konusuna çok önem veren Hakkı "Oyunculukta da disiplin şart. Oyunculuk bütün mesleklerin en zirvesi diyebilirim. Bir süre sonra spor sizi bırakacak fiziksel olarak. Ama oyunculuk öyle değil, oyunculukta istiyorsanız 80-90 yaşına gelin kendinizi geliştirebilirsiniz" diye konuştu.

OĞLUMA BİR ŞEY BIRAKMAK İSTEDİM

2012'de boşandığı Sema Şimşek'ten Rüzgar adında 13 yaşında bir oğlu bulunan Hakkı "Baba olmak, bana çok büyük sorumluluklar yükledi. Oğlum olduktan sonra arkadaşlarımdan tutun da uyku saatlerime kadar her şey değişti. Kocaman bir delikanlı oldu" dedi.

Çanakkale-Gelibolu'da kurduğu çiftlik ile ilgili de konuşan Hakkı "Oğluma bir şey bırakmak istedim. Böyle bir yatırım yaptım" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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