Burak Deniz: Paris Hilton benimle yemeğe çıkmak isterdi

İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan yakışıklı oyuncu Burak Deniz, soruları yanıtlarken dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton hakkında da ilginç bir itirafta bulundu.

Programda samimi şekildesoruları yanıtlayan oyuncu, Selim ile "O mu? Bu mu?" adlı soru cevap oyununu oynadı. "Bu isimlerden hangisi ile yemeğe çıkmak isterdin?" sorusunda şıklarda Jessica Biel ve Paris Hilton'u gören Burak Deniz, esprili bir dille "Bildiğim kadarıyla Paris Hilton benimle yemek yemek istiyor. Instagram'da görmüş, Türkiye'den bir arkadaşına ünlü mü diye sormuş! Ama Jessica Biel diyorum" dedi.

"KIZ HAVA ATMAK İSTERKEN KAFAMI VURDUM"

29 yaşındaki oyuncu, "Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey nedir?" sorusuna, şu şekilde cevap verdi: İzmit'te bir gün minibüste gidiyordum. En arkada çok güzel bir kız vardı. Minibüsten inerken kıza son bir karizmatik bakış atmak istedim ve kafamı kapının üst direğine vurdum. Hiç bozuntuya vermeden yürümeye devam ettim ama canım inanılmaz yandı.

Oyunculuk performanslarıyla her daim adından söz ettiren Burak Deniz, son günlerde özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı. Deniz, şimdilerde ünlü model Didem Soydan ile aşk yaşıyor.

Kaynak: Hürriyet