Burak Deniz kimdir, kaç yaşında? Burak Deniz'in sevgilisi, kardeşi kimdir? Burak Deniz'in boyu ne kadar?
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Burak Deniz kimdir, kaç yaşında? Burak Deniz'in sevgilisi, kardeşi kimdir? Burak Deniz'in boyu ne kadar?

14.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:46
Burak Deniz kimdir, kaç yaşında? Burak Deniz'in sevgilisi, kardeşi kimdir? Burak Deniz'in boyu ne kadar?

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden olan Burak Deniz, özel hayatıyla da çok kez gündeme gelmektedir. Burak Deniz kimdir, kaç yaşında? Burak Deniz'in sevgilisi, kardeşi kimdir? Burak Deniz'in boyu ne kadar?

Ekranların sevilen isimlerinden olan Burak Deniz, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da çok konuşulmaktadır. Burak Deniz kimdir, kaç yaşında? Burak Deniz'in sevgilisi, kardeşi kimdir? Burak Deniz'in boyu ne kadar?

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında "Kaçak" dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçek ile birlikte geçmiştir.

Aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşayan Burak Deniz, yakın zamanda sevgilisi Büşra Develi ile yollarını ayırdı.

BURAK DENİZ'İN ROL ALDIĞI FİLMLER, DİZİLER

2017 - Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)

2017 - Arada (Ozan)(Sinema Filmi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz(Murat) (TV Dizisi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)

2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)

2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)

2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)

BURAK DENİZ KAÇ YAŞINDA?

1989 yılında dünyaya gelen Burak Deniz, 31 yaşındadır.

BURAK DENİZ'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Bir dönem Büşra Develi ile sevgili olan Burak Deniz'in bu aralar adı Didem Soydan ile anılmaktadır.

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Haber Yorumları (3)
IŞIL: büşrayla barış didem kim ya
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DENİZ: soy adını alsam deniz deniz olurdum :D
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SELİN: esmerlerin kralııı
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500
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