Burak Deniz ile Didem Soydan evleniyor mu?
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Burak Deniz ile Didem Soydan evleniyor mu?

Burak Deniz ile Didem Soydan evleniyor mu?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Maraşlı' dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi. İkiliye evlilik hakkında ne düşündükleri soruldu.

Tam kapanmanın sona ermesinin ardından alışverişe çıkan Burak Deniz ve Didem Soydan çiftinin şık giyim tarzları dikkat çekti. Pandemi kurallarına uyan ve hızla alışverişini yapan ikilinin, neşeli ve mutlu oldukları gözlendi.

O SORUYU GÜLEREK GEÇİŞTİRDİ

Burak Deniz, muhabirlerin, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu gülerek geçiştirdi.

Burak Deniz ile Didem Soydan evleniyor mu?

Kaynak: Snob Magazin

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