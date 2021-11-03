Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Herkes Duydu şarkı sözleri! Herkes Duydu sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Herkes Duydu şarkı sözleri! Herkes Duydu sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Herkes Duydu şarkı sözleri! Herkes Duydu sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un birlikte çıkardıkları yeni şarkı Herkes Duydu dün gece itibariyle Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 1 milyon izlenme ve 75 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Herkes Duydu şarkısının sözleri nelerdir? Herkes Duydu şarkı sözleri nedir?

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un birlikte söyledikleri Herkes Duydu şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURAK BULUT & KURTULUŞ KUŞ - HERKES DUYDU SÖZLERİ

Teninin kokusuna mevsim değişir

Ya da gülüşüne seneler

Ne yapsam gönlümün yönü değişir

Zor geliyordu geceler

*****

Doldu gönlümün sayfası

Tükendi şarkımın son mısrası

Vazgeçtim yarınlar olmasın

Senden sonra

*****

Herkes duydu bir sen duymadın yanarım ona yanarım

Gözüm gördü dünyam yıkıldı unuttum anıları

Giden döndü bir sen gelmedin şu yanım hala yarım

Senin olsun dünyalar yine de yaşarım

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Kısa sürede 1 milyon izlenme alan şarkının söz ve müziği Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'a aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

  • Söz & Müzik: Burak Bulut, Kurtuluş Kuş
  • Müzik Yönetmeni : Vedat Aygıran
  • Aranje : Efe Can
  • Yardımcı Aranjör : Bahattin Ekinci
  • Mix - Mastering : Koray Püskül

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