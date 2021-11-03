Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Herkes Duydu şarkı sözleri! Herkes Duydu sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un birlikte çıkardıkları yeni şarkı Herkes Duydu dün gece itibariyle Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 1 milyon izlenme ve 75 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Herkes Duydu şarkısının sözleri nelerdir? Herkes Duydu şarkı sözleri nedir?
Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un birlikte söyledikleri Herkes Duydu şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BURAK BULUT & KURTULUŞ KUŞ - HERKES DUYDU SÖZLERİ
Teninin kokusuna mevsim değişir
Ya da gülüşüne seneler
Ne yapsam gönlümün yönü değişir
Zor geliyordu geceler
*****
Doldu gönlümün sayfası
Tükendi şarkımın son mısrası
Vazgeçtim yarınlar olmasın
Senden sonra
*****
Herkes duydu bir sen duymadın yanarım ona yanarım
Gözüm gördü dünyam yıkıldı unuttum anıları
Giden döndü bir sen gelmedin şu yanım hala yarım
Senin olsun dünyalar yine de yaşarım
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Kısa sürede 1 milyon izlenme alan şarkının söz ve müziği Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'a aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
- Söz & Müzik: Burak Bulut, Kurtuluş Kuş
- Müzik Yönetmeni : Vedat Aygıran
- Aranje : Efe Can
- Yardımcı Aranjör : Bahattin Ekinci
- Mix - Mastering : Koray Püskül
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