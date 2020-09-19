Bünyan Belediyesi 22 dükkanlı ticaret merkezi yapıyor
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Bünyan Belediyesi 22 dükkanlı ticaret merkezi yapıyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi tarafından yeni Devlet Hastanesi ve Meslek Yüksekokulu yanına yapılacak 22 dükkanlı ticaret merkezi için temel açma çalışmalarının başladığını belirtti.

Bünyan Belediyesi 22 dükkanlı ticaret merkezi yapıyor
19.09.2020 11:32 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:35

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi tarafından yeni Devlet Hastanesi ve Meslek Yüksekokulu yanına yapılacak 22 dükkanlı ticaret merkezi için temel açma çalışmalarının başladığını belirtti.

Başkan Altun, inşaatın kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, ticaret merkezi yapılan bölgede yaşanacak nüfus yoğunluğuna dikkat çekti.

Başkan Özkan Altun" Geçtiğimiz günlerde ihalesini yaparak, yer teslimini gerçekleştirdiğimiz Bünyan Ticaret Merkezi inşaatı için temel açma çalışmaları başladı. Bünyan Belediyesi olarak 3 bin metrekare alan üzerine yaptığımız Ticaret Merkezimizde 22 dükkan yer alacak. Bu bölge 75 yataklı yeni Devlet Hastanemiz, Meslek Yüksekokulumuz ve öğrenci yurdumuza bağlı olarak önemli bir nüfus hareketliliğine sahip olacak. Öğrenci yoğunluğu, okul personeli, hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları göz önüne alındığında ilçemizde yeni bir cazibe merkezi olacak bu lokasyonda yaptığımız fizibilite çalışmaları sonrası burada oluşacak, eczane, optik, medikal, restoran, market, kafeterya, fırın, çiçekçi, taksi durağı, kırtasiye ve telekomünikasyon gibi birçok ihtiyaca cevap verebilecek bir proje hazırladık. İnşaat çalışmalarının başladığı bu merkezi inşallah kısa sürede tamamlayacağız. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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