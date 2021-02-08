CNN Türk'ün simge isimi Bünyamin Sürmeli kanalla yollarını ayırdı
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CNN Türk'ün simge isimi Bünyamin Sürmeli kanalla yollarını ayırdı

08.02.2021 19:24 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:36
CNN Türk'ün simge isimi Bünyamin Sürmeli kanalla yollarını ayırdı

"Havayı Koklayan Adam" lakabı ile tanınan ve sunduğu hava durumu programları ile CNN Türk'ün simge isimlerinden biri haline gelen Bünyamin Sürmeli, 21 yılın ardından kanalla yollarının ayırdı.

Demirören Medya Grubu'na ait CNN Türk kanalında 21 yıldır hava durumu programları sunan meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, kanaldan ayrıldığını duyurdu.

"21 YIL 3 AY. ALLAHAISMARLADIK"

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden ayrılığı duyuran Havayı Koklayan Adam, paylaşımına, "21 yıl 3 ay. Allahaısmarladık CNN Türk" notunu ekledi. Sürmeli, ayrılığa ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bünyamin Sürmeli, CNN Türk'e veda etti

BÜNYAMİN SÜRMELİ KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu olan Bünyamin Sürmeli, öğrencilik zamanlarından itibaren hava durumu tahminleriyle ilgilenmeye başladı. Kadir Çöpdemir ve Geveze'nin rayo programlarına katılarak tahminlerde bulunan Sürmeli'ye, Geveze tarafından "Havayı Koklayan Adam" lakabı takıldı. Henüz öğrenci iken CNN Türk'ten teklif alan Bünyamin Sürmeli, 2001 yılından bu yana kanalda görev yapıyordu.

Bünyamin Sürmeli, CNN Türk'e veda etti
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