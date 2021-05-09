Bulutlar görsel şölen sundu
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Bulutlar görsel şölen sundu

Anadolu Ajansı / Alibey Aydın - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde güneşin ufuktan ayrılmaya yaklaştığı saatlerde bulutlar ve aralarında süzülen ışıklar görsel şölen sundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde güneşin ufuktan ayrılmaya yaklaştığı saatlerde bulutlar ve aralarında süzülen ışıklar görsel şölen sundu.

İlçede iftar vaktine doğru gökyüzünde güzel manzaralar oluştu.

Yavaş yavaş ufka yaklaşan güneşin ışınları bulutların arasından süzüldü. Bu sırada gökyüzünün mavisi ile güneşin kızıllığının birleşmesi objektiflere yansıdı.

Bulutlar görsel şölen sundu
Bulutlar görsel şölen sundu
Bulutlar görsel şölen sundu
Bulutlar görsel şölen sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın

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