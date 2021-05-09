Bulutlar görsel şölen sundu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde güneşin ufuktan ayrılmaya yaklaştığı saatlerde bulutlar ve aralarında süzülen ışıklar görsel şölen sundu.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde güneşin ufuktan ayrılmaya yaklaştığı saatlerde bulutlar ve aralarında süzülen ışıklar görsel şölen sundu.
İlçede iftar vaktine doğru gökyüzünde güzel manzaralar oluştu.
Yavaş yavaş ufka yaklaşan güneşin ışınları bulutların arasından süzüldü. Bu sırada gökyüzünün mavisi ile güneşin kızıllığının birleşmesi objektiflere yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın