Bullshit ne demek? Bullshit Türkçe anlamı Nedir?
Bullshit kelimesi İngilizce bir kelimedir. İngilizcede en çok kullanılan kelimelerden birisidir. Bullshit kelimesinin anlamını öğrenmek ise mümkündür. Peki Bullshit ne demek? Bullshit Türkçe anlamı Nedir?
İngilizcede günümüzde uluslararası dil olmuş ve en çok tercih edilen dillerden birisidir. İngilizce de yer alan Bullshit ne demek? Bullshit Türkçe anlamı Nedir?
BULLSHİT NE DEMEK?
Bullshit kelimesinin Türkçe karşılığı saçmalık demektir ve en yaygın İngilizce kelimeler arasındadır. Günlük hayatta karşımıza sık sık çıkabilir.
1 Yaygın Kullanım bullshit f. saçmalamak
2 Yaygın Kullanım bullshit i. saçmalık
3 Yaygın Kullanım bullshit i. zırva
4 Genel bullshit f. zırvalamak
5 Genel bullshit i. boş laf
6 Genel bullshit i. deli saçması
7 Genel bullshit i. saçma
8 Argo bullshit f. palavra sıkmak
9 Argo bullshit f. palavra atmak
10 Argo bullshit i. boş şey
11 Argo bullshit i. b*k
12 Argo bullshit i. değersiz şey
13 Argo bullshit i. saçmalık
14 Argo bullshit i. saçma