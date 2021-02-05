Bullshit ne demek? Bullshit Türkçe anlamı Nedir?
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Bullshit ne demek? Bullshit Türkçe anlamı Nedir?

05.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:04
Bullshit ne demek? Bullshit Türkçe anlamı Nedir?

Bullshit kelimesi İngilizce bir kelimedir. İngilizcede en çok kullanılan kelimelerden birisidir. Bullshit kelimesinin anlamını öğrenmek ise mümkündür. Peki Bullshit ne demek? Bullshit Türkçe anlamı Nedir?

İngilizcede günümüzde uluslararası dil olmuş ve en çok tercih edilen dillerden birisidir. İngilizce de yer alan Bullshit ne demek? Bullshit Türkçe anlamı Nedir?

BULLSHİT NE DEMEK?

Bullshit kelimesinin Türkçe karşılığı saçmalık demektir ve en yaygın İngilizce kelimeler arasındadır. Günlük hayatta karşımıza sık sık çıkabilir.

1 Yaygın Kullanım bullshit f. saçmalamak

2 Yaygın Kullanım bullshit i. saçmalık

3 Yaygın Kullanım bullshit i. zırva

4 Genel bullshit f. zırvalamak

5 Genel bullshit i. boş laf

6 Genel bullshit i. deli saçması

7 Genel bullshit i. saçma

8 Argo bullshit f. palavra sıkmak

9 Argo bullshit f. palavra atmak

10 Argo bullshit i. boş şey

11 Argo bullshit i. b*k

12 Argo bullshit i. değersiz şey

13 Argo bullshit i. saçmalık

14 Argo bullshit i. saçma

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