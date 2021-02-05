Bullshit ne demek? Bullshit Türkçe anlamı Nedir?

Bullshit kelimesi İngilizce bir kelimedir. İngilizcede en çok kullanılan kelimelerden birisidir. Bullshit kelimesinin anlamını öğrenmek ise mümkündür. Peki Bullshit ne demek? Bullshit Türkçe anlamı Nedir?