Bulgarlar "oligark mafya çetesi" hükümetine karşı sokaklarda Bulgaristan'daki yolsuzluğa karşı protestolar neredeyse tüm ülkeye yayıldı.

Bulgaristan'daki yolsuzluğa karşı protestolar neredeyse tüm ülkeye yayıldı. Göstericiler Bulgar hükümetini bir "oligark mafya çetesi" olarak görüyor. On binlerce kişi istifa çağrısı yapıyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev bile protestocuların istifa isteğine destek verdi. Başbakan Borissov, devam eden protestolara rağmen görevde kalmakta kararlı görünüyor.

Kaynak: DailyMotion.com