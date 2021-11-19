Bulgaristan'ın Türk yolcuları 15 saat sınırda beklettiği iddia edildi - Haberler
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Bulgaristan'ın Türk yolcuları 15 saat sınırda beklettiği iddia edildi

İhlas Haber Ajansı / Nahit Doğu - Haberler | Güncel

- Bulgaristan'ın Türk yolcuları 15 saat sınırda beklettiği iddia edildi Bulgaristan'ın denetim bahanesiyle Türkiye'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünü 15 saat boyunca sınırda beklettiği öne sürüldü.

İSTANBUL (İHA) - - Bulgaristan'ın Türk yolcuları 15 saat sınırda beklettiği iddia edildi

SOFYA - Bulgaristan'ın denetim bahanesiyle Türkiye'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünü 15 saat boyunca sınırda beklettiği öne sürüldü.

Bulgaristan'ın Denetim Operasyonu adı altında İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerden Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde 15 saattir beklettiği iddia edildi. Bulgar basınında yer alan haberler de, binlerce Türk yolcunun saatlerce sınırda bekletildiği belirtilerek, söz konusu yolcuların pazar günü ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu nedeniyle sınırda bekletildikleri öne sürüldü.

Bulgaristan'daki yetkililerin, Türkiye'de ikamet eden ve oy hakkı bulunan Türklerin Bulgaristan'a gelerek oy kullanmasını istenmediğini vurgulayan Türk yolcular, sorunun çözümü için Türk makamlarından gerekli girişimleri yapmalarını beklediklerini ifade etti.

Bulgaristan'ın Türk yolcuları 15 saat sınırda beklettiği iddia edildi

Bulgaristan'ın Türk yolcuları 15 saat sınırda beklettiği iddia edildi

Bulgaristan'ın Türk yolcuları 15 saat sınırda beklettiği iddia edildi

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