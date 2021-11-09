Bulgaristan'da bir çiftlikte Afrika domuz vebası salgını görüldü

BFSA'nın yaptığı yazılı açıklamada, başkent Sofya'nın yaklaşık 130 kilometre güneydoğusunda bulunan Radinovo köyündeki çiftlikte 180 civarında domuz yetiştirildiği belirtildi.

BFSA, hastalığı ortadan kaldırmak için önlemlerin alındığını, çiftlikteki tüm domuzların itlaf edileceğini açıkladı.

Ajansın açıklamasında, enfeksiyonun kaynağını bulmak için bir çalışma yapılacağı da aktarıldı.

BFSA'nın verdiği bilgiye göre, Bulgaristan'daki bir sanayi çiftliğinde bu yıl ikinci kez Afrika domuz vebası salgını ortaya çıktı. İlk salgın Ağustos ayında bir başka çiftlikte görülmüş ve yaklaşık 13.000 domuz salgından etkilenmişti.

Resmi rakamlara göre, 2019'da Bulgaristan'da yaklaşık 140.000 yerli domuz bu hastalıktan etkilenmiş, 2020'de ise bu sayı önceki yıla göre yüzde 46 oranında azalmıştı.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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