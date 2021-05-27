Bülent Tezcan kimdir? Bülent Tezcan kaç yaşında, nereli? Bülent Tezcan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Bülent Tezcan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bülent Tezcan kaç yaşında, nereli? Bülent Tezcan hayatı ve biyografisi! Bülent Tezcan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Bülent Tezcan hakkında araştırmalar yapılıyor. Bülent Tezcan kimdir? Bülent Tezcan kaç yaşında, nereli? Bülent Tezcan hayatı ve biyografisi!

BÜLENT TEZCAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Mayıs 1965

Kaç yaşında: 56yaşında

Nereli:Havza,

Bülent Tezcan 18 Mayıs 1965 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. Babasının adı Ferhat, annesinin adı Hanım'dır. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1990 yılından itibaren Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Çok sayıda demokratik kitle örgütünde üye ve yönetici olarak çalıştı. Kuşadası İlçe Başkanlığı ve iki dönem Aydın İl Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babası olan Tezcan, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın milletvekili olarak meclise giren Tezcan, 30 Temmuz 2012 tarihinde CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu genel başkanlığı görevine başladı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Aydın milletvekili olarak meclise girdi. Anayasa Komisyonu üyesidir.[3][4] Ayrıca Adalet Komisyonu üyeliği de yaptı.