Bülent Serttaş kimdir? İbo Show konuğu Bülent Serttaş kaç yaşında, nereli?
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Bülent Serttaş kimdir? İbo Show konuğu Bülent Serttaş kaç yaşında, nereli?

30.01.2021 21:06 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:10
Bülent Serttaş kimdir? İbo Show konuğu Bülent Serttaş kaç yaşında, nereli?

Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncu Bülent Serttaş 30 Ocak tarihinde yayınlanan İbo Show konukları arasında. Bülent Serttaş kimdir? İbo Show konuğu Bülent Serttaş kaç yaşında, nereli?

Şarkıları kadar, 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans filmi ile oyunculuğa adım attı. Bülent Serttaş kimdir? İbo Show konuğu Bülent Serttaş kaç yaşında, nereli?

İBO SHOW KONUĞU BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965, Elazığ doğumlu, Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncu. 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır. Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır. Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

BÜLENT SERTTAŞ ŞARKILARI

1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)

1993: Delikanlı

1995: Sen Varya Sen

1997: Aşığım Yanmışım

1997: Anlayacaksın - Mektup

1998: Sana Yaşıyorum

2000: Alın Yazımsın

2001: Her Şeyine Hastayım

2002: Ağlama Meleğim

2005: Tükendi Dost Sohbetleri

2008: Emir

2011: Bitmez sana sevdalarim

2013: Sen Diye Diye

2017: Ablalar

2019: Her Şeyine Hastayım

Single'ları

2007: Ne Mutlu Türküm Diyene

2013: La Bize Her Yer Ankara

2015: Adamın Dibi (Çeşme)

2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)

2018: Bodrum Akşamları (Akustik)

2019: Sevda İçerde

2019: Elini Kolunu Sallayacak

2020: Seyyah

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