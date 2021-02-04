Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e neden bakmadığı belli oldu! İşte olayın iç yüzü...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olan, Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği çabanın gerçek nedeni ortaya çıktı. Günaydın yazarlarından Ömer Karahan'ın haberine göre; Bülent Serttaş ile Oryantal Didem arasında husumet var. Oryantal Didem, Bülent Serttaş'ı polise ihbar etmiş... İşte Bülent Serttaş ile Didem Kınalı arasında yaşanan olayın ayrıntıları...

Son birkaç gündür herkes bir TV programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraşı konuşuyor. Serttaş'ın yayında sergilediği duruş o kadar komikti ki...





Bakmamasının gerçek sebebi anlaşıldı! Oryantal Didem Bülent Serttaş'ı polise ihbar etmiş...

Kimi durumu Serttaş'ın eşi Selvi Hanım'a gösterdiği sadakat duygusuyla özetlemeye çalıştı, kimi de 'Eşinden korktuğu için böyle davrandı' dedi.





Ama böyle düşünenler sanırım pandemi günlerinde Serttaş'la ilgili bir detayı hafızalarından silmiş olmalı... Öyle ya yıllar önce Serttaş'ın ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova'ya olan bakışı nasıl unutulabilir ki... O bakış aynı anda 15 oryantali pür dikkat izlemeye eşdeğerdi...





OLAYIN İÇ YÜZÜ BAMBAŞKA

Konu üzerine Serttaş cephesi sessizliğini korurken oryantal Didem bu duruma içerlediğini beyan etti. Ancak işin aslının bambaşka bir boyutta olduğuna dair iddiaları var.





POLİSİ ARAYIP İHBARDA BULUNMUŞ

Şöyle ki; Bülent Serttaş ve oryantal Didem, geçtiğimiz yaz Florya'da bir düğünde sahne almış. Düğüne geç gelen Didem, organizatör tarafından sahneden erkenden indirilmiş. ve sonra Didem büyük bir sinirle düğünün yapıldığı mekandan ayrılıp polisi arayarak ihbarda bulunmuş.

BÜLENT SERTTAŞ, ORYANTAL DİDEM'E ÇOK KIZDI

Düğün yerine gelen polis, pandemi kurallarına uygun olmayan eğlence düzenlendiğini tespit ederek herkese ceza uygulamış. O sıralarda Serttaş'ın sahnede olduğu, yapılan bu harekete sinirlendiği, o gün oryantal Didem ile arasına mesafe koyduğu söyleniyor.

Eğer bu gerçekse Didem'in yaptığı büyük ayıp; Serttaş, az bile yapmış... Onun yerinde başkası olsa yüzüne bakmamayı bırakın, programa katılmaz veya o an oturduğu yerden kalkıp kulise gidebilirdi.

Kaynak: Snob Magazin