Bülent Ersoy Ve Fatih Ürek Günay'ı salladı

13.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:57

GENÇLİK İKSİRİNİ İLK OLARAK HAYRANLARIYLA BULUŞTURDU

Muhteşem gecenin açılışını yapan Fatih Ürek, sevilen parçalarının yanı sıra söylediği hareketli şarkılarla da Günay Restaurant'ı tıklım tıklım dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kendi adını taşıyan Ölmezotu Kremiyle sahnede kendine ve misafirlerine mini birde bakım seansı yapan Ürek, ''Önümüzdeki sahneme herkes kremini sürüp, gençleşip-güzelleşip gelecek. Yoklama yapacağım.'' sözleriyle herkesi tebessüm ettirdi.

Performansının son bölümünde ritmi iyiden iyiye yükselten Fatih Ürek danslarıyla da geceye damgasını vurdu.

HER DİLDE DİVA...

Muhteşem gecenin ikinci yarısında mikrofonu Fatih Ürek'ten devralarak 2020'nin ilk sahne çalışmasını Günay Restaurant'ta gerçekleştiren Bülent Ersoy, mekanı hınca hınç dolduran sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Rezervasyonları günler öncesinden dolan geceye sahne performansının yanı sıra ünlü kuaför Paris Mehmet tasarımı olan başına taktığı birer metre boyundaki sülün tüylerlede damgasını vuran Bülent Ersoy, modacı Semih Doğruer imzalı altın payet ve Swarovski taşlarla işlenmiş altın renkli sahne kostümüylede yine şıklığını konuşturdu.

DİVA'YA ASTRONOMİK TEKLİF

Öte yandan sahne sonunda Türkiye'nin en önemli yayin evilerinden birinin sahibini kulisinde ağırlayan Bülent Ersoy, astronomik bir teklif aldı. ''Sayin Divam. Size ulaşamıyoruz. Hayatınızı kaleme alıp her dilde yayınlamak istiyoruz. Çünkü siz yaşayan bir efsane, ayaklı bir kütüphanesiniz. Dünya sizi tanımalı efendim.'' sözleri karşısında cevabını Selahattin Pınar'in Rast eseri"Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ızdırap olur... Yazsaydım ben derdimin bir tekini, ciltlere sığmayan bir kitap olur...'' ile verdi.

Yayın evi sahibine teşekkür ederek bugüne kadar kendisine gelen bir çok film ve kitap teklifini geri çevirdiğini ifade ederek nazik tekliflerini kibarca reddeden Diva; ''Evet doğrudur Trt repartuvarinda ki 52 bin eserin tamamını ezbere biliyorum. Onlarla yaşıyor, onları yaşatmaya çalışıyorum. Ama bu üstün vasfımı dahi konu edip paylaşmayı çok tercih etmem ben" diyerek konuya son noktayı koydu.

Kaynak: Bültenler