Bülent Ersoy'un yakasında tilki kafası bulunan kürküne tepki yağdı
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Bülent Ersoy'un yakasında tilki kafası bulunan kürküne tepki yağdı

27.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:00

Diva lakaplı Bülent Ersoy, Nişantaşı'ndaki bir kürk mağazasından alışveriş yaptı. Ersoy'un yakasında tilki kafası bulunan 40 bin TL'lik kürkü hayvanseverlerin tepkisini çekti.

400 bin TL değerindeki çantasıyla kombin yaparak tepeden tırnağa kırmızılara bürünen Bülent Ersoy, kürk alışverişine çıktı. Ersoy'un iki elindeki büyük tektaş yüzükler ve boynundaki pırlanta kolyesiyle ağızları açık bıraktı. Diva'nın üzerindeki pırlantaların yaklaşık 10 milyon TL olduğu öğrenildi.

TİLKİ KAFASI BULUNAN KÜRK GİYDİ

Mağazada tek tek kürkleri deneyen Bülent Ersoy'un giydiği beyaz kürk ağızları açık bıraktı. Yakasında tilki kafasının bulunduğu kürke 60 bin TL ödeyen Ersoy, muhabirlerin "Hayvanseverler size çok kızacak" demesi üzerine "Evet biliyorum, ama alıştım. Kürkleri açık artırma ile satıp Türkan Saylan Hanım'ın vakfına vereceğim. Epey yüklü bir miktar tutar" dedi.

Bülent Ersoy'un yakasında tilki kafası bulunan kürküne tepki yağdı

KÜRKÜ TEPKİ ÇEKTİ

Ersoy'un giydiği kürk kısa sürede tepki çekerken "Hayvanlardan yapılan kürkü satıp yardım mı yapacaksın?", "Bu kürkleri ne alın ne de bağışlayın" "Keşke o parayla fakire fukaraya yardım yapsaydın" ve "O tilkinin kafası ne öyle tam bir vahşet" yorumları yapıldı.

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Bülent Ersoy'un yakasında tilki kafası bulunan kürküne tepki yağdı
Bülent Ersoy'un yakasında tilki kafası bulunan kürküne tepki yağdı
Haber Yorumları (4)
KN: Hayvanlari süs olarak kullanmak insanligin geldigini en igrenc nokta.
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.....: Beyaz tilki o kadar güzel bir canlı ki ; ne gerek var böyle yakada cansız birkaç kez giiyilecek kıyafet için.
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DEMİR: yazıklar olsun o hayvanları sizin gibi insanlar o kürkleri aldıkları için öldürüyorlar
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