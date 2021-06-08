Bülent Ersoy, Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi

Kürk sevdası ve lüks harcamalarıyla sık sık gündem olan sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, iki çanta için sınır ötesi operasyon düzenledi. Lüks bir markanın çantalarını beğenen ancak Türkiye'de bulamayan Diva, arkadaşını göndererek Türkiye'ye getirdi. Ersoy, iki çanta için yaklaşık 250 bin TL'yi gözden çıkardı.

Giyimi için yaptığı lüks harcamalarla sık sık gündem olan Bülent Ersoy, yaz öncesi de gardrobunu binlerce liraya yeniledi. Diva lakaplı sanatçı Türkiye'de olmayan iki çanta için minik bir servet ödedi.

YAKIN DOSTU HAREKETE GEÇTİ

Bülent Ersoy, iki çanta için adeta sınır ötesi operasyon düzenledi. Takvim'de yer alan habere göre; Diva'nın çok istediği iki çanta Nice ve Katar'da bulununca Bülent Ersoy'un yakın dostu Ebru Erten, harekete geçti. Ebru Hanım, çantalar için önce Fransa'ya ardından Dubai'ye uçtu.

ÇANTALAR YAŞ GÜNÜNDE TÜRKİYE'YE GELECEK

Çantaların biri 7 bin 800, diğeri ise 15 bin 600 dolar olan iki çantaya toplamda 23 bin 400 dolar yani yaklaşık 200 bin TL ödendi. İşin içine yol ve konaklama girince de Diva'ya çantaların maliyeti neredeyse 250 bin TL'ye oldu. Bu arada büyük emeklerle satın alınan çantalar, yarın yani Diva'nın yaş gününde Türkiye'de olacak.