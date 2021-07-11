Bülent Ersoy'dan İlyas Tetik açıklaması: Benimle alakası yok!
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Bülent Ersoy'dan İlyas Tetik açıklaması: Benimle alakası yok!

Bülent Ersoy'dan İlyas Tetik açıklaması: Benimle alakası yok!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı"Kendisiyle anlaşan ben değilim. Muazzez Hanım'la çalışırken, Polat Yağcı'yla da anlaşma yapmış.

Ünlü şarkıcı"Kendisiyle anlaşan ben değilim. Muazzez Hanım'la çalışırken, Polat Yağcı'yla da anlaşma yapmış. Program listesinden çıkarılmış mı, onu bilemem. Benimle ne alakası olabilir? Kaldı ki onu alsaydık, Muazzez Hanım ağzını açıp da hiçbir şey söylemezdi. Çünkü bana 'abla' der. Zaten ben anlaşmadım. Ama çok üzüldüm. Çok kıymetli bir kemaniydi. Haberi duyunca oğluyla konuştum." 

Bülent Ersoy, hayatını kaybeden İlyas Tetik için "Çok onurluydu" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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