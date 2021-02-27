Bülent Ersoy, 450 bin TL ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı
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Bülent Ersoy, 450 bin TL ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı

27.02.2021 12:30 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:08

Daha önce de defalarca kez kürk giydiği için tepki çeken Bülent Ersoy, bu sevgisinden vazgeçmiyor. Ersoy, bu sefer de tam 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı özel üretim palto için 450 bin TL ödedi.

Geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın aldığı için günlerce eleştirilen Bülent Ersoy, bu sefer de yeni kürküyle gündeme geldi.

55 TİLKİNİN KÜRKÜ KULLANILDI

Gelen eleştirilere rağmen kürk sevgisinden vazgeçmeyen Diva lakaplı Bülent Ersoy, bu sefer de özel tasarım bir kürk yaptırdı. 2. Sayfa'nın Instagram hesabında yer alan habere göre, Ersoy, 4 ay önce sipariş ettiği 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar verdi. Usta sanatçının yeni kürkü için 55 tilkinin kürkü kullanıldı. Özel tasarım olan paltonun fiyatı ise tamı tamına 450 bin TL.

Bülent Ersoy, 450 bin TL ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı

ELEŞTİRİLERİ ÖNEMSEMİYOR

Geçtiğimiz aylarda giydiği tilki kafalı kürkü için eleştirilen Bülent Ersoy, "Ben alıştım artık" cevabını vermişti. Ersoy'un 22 kürkünün olduğu ve toplam değerinin de 2.5 milyon TL olduğu ileri sürülüyor.

Bülent Ersoy, 450 bin TL ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı
Bülent Ersoy, 450 bin TL ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı

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Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor
Haber Yorumları (8)
TUBA: İnsanlar evine ekmek goturemezken bı kürke servet vermek...üstelik masum hayvanları zevki için katledilmesi..ahirette nasıl hesap verecek buve bunun gibiler.
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ADEM: Belki ithal kürktür para çok oldumu kürküde kürkçüyüde satın alırmış Belent bey
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KÜRŞAT: Sanattan anlayan bir toplum olsak Bülenti, Aleynayı, iboyu sanatçı diye dinlemez izlemezdik. Bunlarda sanatçı olsa bu tarz paraları garip gurebaya, yetimlere vs. gibi hayır işlerinde kullanırdı. ölüm var ölümmm.
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