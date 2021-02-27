Bülent Ersoy, 450 bin TL ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı

Ne de olsa piyade! Hedefi 450 metreden tek atışta vurdu

Daha önce de defalarca kez kürk giydiği için tepki çeken Bülent Ersoy, bu sevgisinden vazgeçmiyor. Ersoy, bu sefer de tam 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı özel üretim palto için 450 bin TL ödedi.

Geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın aldığı için günlerce eleştirilen Bülent Ersoy, bu sefer de yeni kürküyle gündeme geldi.

55 TİLKİNİN KÜRKÜ KULLANILDI

Gelen eleştirilere rağmen kürk sevgisinden vazgeçmeyen Diva lakaplı Bülent Ersoy, bu sefer de özel tasarım bir kürk yaptırdı. 2. Sayfa'nın Instagram hesabında yer alan habere göre, Ersoy, 4 ay önce sipariş ettiği 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar verdi. Usta sanatçının yeni kürkü için 55 tilkinin kürkü kullanıldı. Özel tasarım olan paltonun fiyatı ise tamı tamına 450 bin TL.

ELEŞTİRİLERİ ÖNEMSEMİYOR

Geçtiğimiz aylarda giydiği tilki kafalı kürkü için eleştirilen Bülent Ersoy, "Ben alıştım artık" cevabını vermişti. Ersoy'un 22 kürkünün olduğu ve toplam değerinin de 2.5 milyon TL olduğu ileri sürülüyor.