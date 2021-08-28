Bülent Ersoy'a Kıbrıs konseri öncesi şok! Sahte çıktı
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Bülent Ersoy'a Kıbrıs konseri öncesi şok! Sahte çıktı

Bülent Ersoy'a Kıbrıs konseri öncesi şok! Sahte çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bülent Ersoy KKTC'de vereceği konser öncesi büyük şok yaşadı. 'Diva' Lakaplı sanatçının orkestra ekibinin PCR testi sahte çıktı. Bülent Ersoy menejerinden tv100.com özel haberine açıklama geldi.

Bülent Ersoy bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC'de ünlü bir otelde konser verecekti. Ersoy'un konserinde sahne alacak orkestra ekibi Ercan Havalimanı'ndaki kontrollerde büyük şok yaşadı. Yapılan incelemede Korona tedbirleri kapsamında yapılan PCR testlerinin sahte olduğu anlaşıldı. Havalimanı görevlileri PCR testlerinin sahte olması üzerine 'Diva' lakaplı Bülent Ersoy'un orkestra ekibini havalimanında bekletiyor.

Bülent Ersoy'a Kıbrıs konseri öncesi şok! Sahte çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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