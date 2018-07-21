Buldukları İçinde 2 Bin 426 Dolar Olan Çantayı Polise Teslim Ettiler

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi'nde görevli 2 özel güvenlik personeli, bir parktaki bankta buldukları, içinde 2 bin 426 dolar ile çeşitli evrak olan el çantasını polise teslim etti.

Marmaris Belediyesi'nin özel güvenlik görevlileri Ali Tonguç Oktay (36) ve Ali Şadan (28), bugün saat 00.30 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki Türkmenistan Parkı'nda devriye görevindeyken, bir bankın köşesinde, kadın el çantası gördü. Çantayı kontrol eden güvenlik görevlileri, içinde bir miktar dolar ile çeşitli evraklar olduğunu tespit etti. Durumu müdürlerine bildiren güvenlik görevlileri, çanta içindeki beyaz zarfı açarak nüfus cüzdanı ile bir telefon numarası buldu. Çantanın, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yaşadığı öğrenilen bir kişiye ait olduğu anlaşıldı. Güvenlikçiler, zarfta yazılı cep telefonu numarasını birçok kez aramasına rağmen cevap alamadı. Çantanın içinden çıkan 2 bin 426 dolar, bir telefon kartı hattı, nüfus cüzdanı ve çeşitli evraklar, tutanakla polis ekiplerine teslim edildi.

Özel güvenlik personelinden Ali Tonguç Oktay, "Mesai arkadaşımla beraber rutin devriyemizi yaparken oturma grupları üzerinde kadın çantası gördük. Çanta ve çantanın içindeki zarfta, ABD doları ve çeşitli evraklar ile kartlar vardı. Çıkan telefon numarasını aradık, ama cevap alamadık. Yoğun kalabalığın içinde çantaya dokunulmaması şaşırtıcı. Tutanakla çanta ve içindekileri polise teslim ettik" dedi. - Muğla