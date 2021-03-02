Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok
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Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok

02.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:37
Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın illerin risk haritası üzerinden attığı "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" tweeti gündem oldu. Buldan'a Uşak Belediye Başkanı ise "Burası vatan sevdalısı efeler diyarı aşıklar şehri Uşak. Virüslere olmadığı gibi terör örgütlerine de destekçilerine de yer yok. Böyle biline." sözleriyle tepki gösterdi.

Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona verilerine göre illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak farklı renklerle işaretlendiği haritayı paylaştı.

"ADIYAMAN'I KAYBETTİK AMA UŞAK'I ALDIK"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise düşük riskli illerin Uşak hariç hepsinin ülkenin doğusunda bulunmasına atıfta bulunarak bir tweet attı. Buldan'ın "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" ifadelerini kullanması sosyal medyada gündem oldu.

Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI: VİRÜSE DE TERÖR DESTEKÇİLERİNE DE YER YOK

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Buldan'ın haritalı paylaşıma tepki göstererek, "Burası vatan sevdalısı efeler diyarı aşıklar şehri Uşak. Virüslere olmadığı gibi terör örgütlerine de destekçilerine de yer yok. Böyle biline." dedi.

Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok

AK PARTİ UŞAK MİLLETVEKİLİ DE TOPA GİRDİ

Buldan'ın paylaşımını alıntılayan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise sosyal medyadan, ''Bu mavi senin bildiğin mavi değil AK partinin iki renginden biri. Dikkatli bak. 11 belediyenin 10'u AK partide'' ifadelerini kullandı.

14 İL MAVİ KATEGORİDE YER ALDI

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller oldu.

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Haber Yorumları (2)
MARSLI: Hadi ordan soytarı seni. Daha türkçe yazmayı bilmiyorsun kalkmış milliyetçilik yapıyorsun.
Cevap Yaz 27 12 Yayından Kaldır
BOZKURT: boş yapmaaa
Yayından Kaldır
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