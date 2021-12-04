BÜLBÜL OMZUNDA GEZİYOR, GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kendisine hediye edilen bülbül ile sahibi Semih Kaya'nın (27) dostluğu görenleri şaşırtıyor. Arap cinsi olduğu için 'Abul Hasan' ismini verdiği bülbülünü omuzunda gezdiren Kaya, doğaya salınmasına rağmen kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan bülbül ile dostluğu kıskandırıyor.

Yunusemre ilçesinde kömür ticareti yapan Semih Kaya, bundan 3 ay önce kendisine bir arkadaşı tarafından hediye edilen bülbülün bakımını üstlendi. Semih Kaya ile henüz 1 aylıkken hediye gelen ve eliyle beslediği bülbülü arasındaki bağ güçlendi. Alışılmışın dışında bir dostluk kuran ikili, görenleri kıskandırıyor. Arap cinsi olduğu için 'Abul Hasan' ismini verdiği bülbülünü, omzunda taşıyarak gezen Kaya, görenleri şaşırtıyor. Doğaya salınmasına rağmen Kaya'ya geri dönen Bülbül, sahibini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

'HER ÖĞÜN ELİMLE BESLİYORUM'

Henüz bir yavruyken kendisine hediye gelen bülbüle sevgi dolu bir şekilde yaklaştığını dile getiren Semih Kaya, Bu kuş bana bir arkadaşımdan 3 ay önce hediye geldi. Yavruydu. O zamandan beri bülbüle insanca yaklaştığımız için bizi bırakmadı. Her gün nasıl kahvaltımı ve yemeğimi yiyorsam, kuşumu da her öğün elimle besler, yemeğini yedirir ve suyunu içiririm ifadelerini kullandı.

'ARTIK BENİ BIRAKMIYOR'

Doğada yaşamaya alışkın bir kuşun insana adapte olmasının zor olduğunu söyleyen Kaya, Normalde bülbül bir doğa kuşu. Kafeste dahi yaşamaz ama bıraksak da gitmiyor. Dışarı salıyorum, omuzumda ve elimde gezdiriyorum. Uçup geri geliyor, beni bırakmıyor. Ben bıraksam bile o beni bırakmıyor. Görenler 'Bunu nasıl yaptın' diye sorup bu duruma şaşırıyor. Bu şekilde insanlara da hayvan sevgisini aşılıyorum. Hayvanların da insanlara ne kadar sadık olduğunu gösteriyor. Bir aslana dahi şefkatle yaklaşırsak o da bizi bırakmaz diye düşünüyorum diye konuştu. Kaya, bülbülün hayatına girmesinin ardından insanlara karşı da davranışlarının olumlu yönde değiştiğini söyledi.