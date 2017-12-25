Bulanık'ta İş Yerlerine Kamera Sistemi Zorunluluğu

Bulanık Kaymakamlığı, hırsızlık olaylarının önüne geçmek için iş yerlerine güvenlik kamerası taktırılması zorunluluğu getirdi.



Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzun, yaptığı açıklamada, hırsızlık olaylarının önüne geçmek için iş yerlerine güvenlik kamerası taktırılması zorunluluğu getirdiklerini söyledi.



İlçe Güvenlik Kurulu kararıyla 100 metrekare üzerindeki market, kuyumcu, akaryakıt istasyonu ve mağazalara güvenlik kamerasının taktırılacağını ifade eden Uzun, "Esnaflarımıza 31 Mart 2018'e kadar süre verdik. Kameralar takıldığında faili meçhul hırsızlık olaylarının önüne geçeceğiz. Bu bölgede terör en önemli problemimiz ama asayiş olaylarının faillerinin çözülmesini istiyoruz." dedi.



Bulanık Esnaf ve Sanatkarları Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya da iş yerlerine kamera sisteminin taktırılmasının şart olduğunu dile getirdi.



Kaya, "Kamera sistemi ilçenin güvenliği ve huzuru için şarttır. İlçede hırsızlık olayları ve uyuşturucu şebekeleri var. İlçenin huzurun oluşabilmesi için acilen kamera sistemi takılması şart olduğunu düşünüyorum." dedi.