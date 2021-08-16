Bulancak Belediyesi'nden sel bölgesine yardım eli

Kastamonu, Sinop ve Bartın bölgelerinde etkili olan sel afeti sonrası, tüm Türkiye'de yaraları sarmak için başlatılan yardım kampanyalarına Bulancak Belediyesi de katıldı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın bölgelerinde etkili olan sel afeti sonrası, tüm Türkiye'de yaraları sarmak için başlatılan yardım kampanyalarına Bulancak Belediyesi de katıldı.

Belediye Başkanı Recep Yakar'ın talimatı ile bölgede yapılacak temizlik ve alt yapı çalışmalarına destek olmak amacıyla Belediye BULASKİ ekipleri ve kombine kanal temizleme aracı afet bölgesine gönderildi. Ayrıca Belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan yardım çadırıyla da acil ihtiyaç olan su, gıda, giyim, ayakkabı, bebek maması, çocuk bezi, hijyen malzemeleri, pil, powerbank, el feneri, pil gibi malzemelerin toplanmasına başlandı. Belediye Başkanı Recep Yakar, "Yaşanan sel felaketi dolayısıyla Kastamonu, Bartın ve Sinop illerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dileğimiz ve duamız bir daha böyle afetlerin yaşanmaması. Ancak yaşanan afet sonrası her zaman olduğu gibi şimdi yaraları sarma, birlik olma zamanı. Zor günleri yine birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımızın duyarlı davranarak meydanda açılan yardım çadırına aynı yardımlarıyla da destek olarak selden zarar gören vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacaklarına gönülden inanıyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı